Jogador do Vitória sofre falta e é retirado de ambulância do campo; veja vídeo

Na partida entre Vitória e Cruzeiro, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro , nesta quinta-feira (12), o jogador Jamerson , da equipe baiana, foi retirado de campo de ambulância após sofrer uma falta nos minutos finais do primeiro tempo.

Na jogada, o lateral-esquerdo foi atingido por um carrinho do meia Eduardo em seu tornozelo direito. No momento do toque, Jamerson caiu no gramado e começou a gritar de dor, assustando alguns atletas. Prontamente, o juiz expulsou o atleta do Cruzeiro.