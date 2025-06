Dono do Atlético-MG admite atraso no pagamento de salário dos jogadores: "A gente errou muito"

O empresário Rafael Menin, um dos donos da SAF do Atlético-MG, afirmou que enfrenta um "semestre duro" e confirmou que atrasos nos salários e nos direitos de imagem para o elenco são recorrentes no clube.

Dívida bilionária

Prioridades financeiras

O próximo passo do clube, de acordo com Menin, é priorizar o pagamento de juros. Para isso, ele torce para sucesso nas Copas para contar com uma receita maior do que no ano passado.