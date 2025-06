Como Renato se protegeu do frio no Beira-Rio durante Inter x Fluminense; veja fotos

Renato sofreu com o frio em Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

A partida contra o Inter marcou a volta de Renato Portaluppi a Porto Alegre depois de deixar o Grêmio no final de 2024. Ainda no outono gaúcho, o treinador do Fluminense sofreu com o frio do Rio Grande do Sul.

Com 12 graus nos termômetros e sensação térmica de 11, Renato apareceu completamente tapado à beira do gramado do Beira-Rio.

Leia Mais Fernando se lesiona e é substituído no primeiro tempo de Inter x Fluminense

O técnico do Flu enfrentou o primeiro tempo de suéter, um casaco com capuz e uma manta. O inverno começa no hemisfério sul só no dia 20 de junho.

Em outras oportunidades, enquanto treinava o Tricolor, o treinador do Fluminense já tinha propiciado cenas similares na capital gaúcha e em outras ocasiões à frente do Grêmio.