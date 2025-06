CBF detalha rodadas do Brasileirão após parada do Mundial de Clubes; saiba quando Grêmio e Inter jogam

Competição volta a ser disputada em 12 de julho. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A CBF divulgou, nesta segunda-feira (16), a tabela detalhada das rodadas do Brasileirão após a parada do Mundial de Clubes. Foram conhecidos os horários da 13ª a 18ª rodada da competição.

O Grêmio, no entanto, só tem definida a data de quatro dos seis jogos. Os compromissos contra Fortaleza (14ª rodada) e Botafogo (16ª), seguem com data em aberto. As datas-base das partidas do Brasileirão coincidem com os playoffs da Sul-Americana, marcados para 16 e 23 de julho.

O Inter também terá um jogo adiado por conta do playoff da Sul-Americana. O adversário da 14ª rodada, o Bahia (eliminado da Libertadores na chave colorada), enfrenta o América de Cali na competição.

Veja as datas das rodadas do Brasileirão:

13ª rodada

12/7, sábado, 16h30min - Inter x Vitória

x Vitória 13/7, domingo, 20h30min - Cruzeiro x Grêmio

14ª rodada

Sem data - Grêmio x Fortaleza

x Fortaleza Sem data - Bahia x Inter

15ª rodada

19/7, sábado, 17h30min - Vasco x Grêmio

20/7, domingo, 11h - Inter x Ceará

16ª rodada

23/7, quarta-feira, 21h30min - Santos x Inter

Sem data - Grêmio x Botafogo

17ª rodada

26/7, sábado, 21h - Palmeiras x Grêmio

27/7, domingo, 18h30min - Inter x Vasco

18ª rodada

2/8, sábado, 21h - Fluminense x Grêmio

3/8, domingo, 20h30min - Inter x São Paulo

