Imprensa internacional destaca o afastamento de Ednaldo Rodrigues da CBF 

O argentino Olé repercutiu a crise vivida pela entidade máxima do futebol brasileiro. "Isso, na mesma semana em que Carlo Ancelotti foi oficialmente nomeado técnico da seleção nacional", ressaltou.

Também do país vizinho, o El Gráfico chamou de "escândalo" a deposição do agora ex-presidente.

O AS, da Espanha, trouxe para sua publicação trechos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para explicar a situação.