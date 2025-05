Ex-Grêmio dispara no ranking de laterais com mais gols na era de pontos corridos do Brasileirão 

Lateral fez quatro gols em seis rodadas neste Campeonato Brasileiro. Pedro Zacchi / Mirassol / Divulgação

Criticado por boa parte da torcida gremista na última temporada, Reinaldo vive grande momento no Mirassol. Depois de balançar as redes quatro vezes em seis rodadas, o ex-jogador do Grêmio se consolidou como o lateral com mais gols no Brasileirão de pontos corridos, estabelecido em 2003.

Seus números ainda o colocam até aqui entre os vice-artilheiros do campeonato, ao lado de centroavantes como Pedro (Flamengo), Pablo Vegetti (Vasco) e Pedro Raul (Ceará), e atrás apenas do flamenguista De Arrascaeta, que lidera o ranking com seis gols.

Assim, Reinaldo chegou a 75 gols em 380 partidas no torneio, liderando o ranking de laterais com mais gols no Brasileirão desde 2003. Como comparação, o já aposentado Juan, ex-Flamengo, é o segundo do ranking, com 73 gols, à frente do terceiro colocado Fábio Santos, ex-Corinthians, que tem 63, segundo dados do Transfermarkt.

— Estou feliz em viver esse momento aqui no Mirassol. Nós temos um time que não se intimida, procura o ataque o tempo todo e essa é uma receita que tem dado certo. Temos feito grandes atuações — destaca o lateral de 35 anos, através de sua assessoria.

Com apenas uma derrota em seis rodadas, em seu primeiro ano da Série A, o Mirassol tem 7 pontos ganhos e ocupa a 15ª colocação. Entre seus resultados de maior destaque, o Leão aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, com atuação de gala de Reinaldo, que anotou dois gols sobre o ex-clube. O próximo compromisso do time paulista é nesta segunda-feira (5), contra o Bragantino.

Ranking de gols marcados por laterais