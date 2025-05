Clubes sugerem quatro mudanças para arbitragem no Brasileirão 2025; veja as propostas

Em reunião com Rodrigo Martins Cintra, diretor de arbitragem da CBF, o Conselho Nacional de Clubes propôs quatro mudanças para a arbitragem ainda no Brasileirão 2025 .

As alterações seriam em relação à utilização do VAR e ao comportamento dos árbitros em campo e no vídeo, além da inclusão de uma forma mais segura de garantir que a bola entrou ou não no gol.