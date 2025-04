Um Grêmio cheio de interrogações encontra um Inter em busca de mais afirmações no Gre-Nal 447

Destaques dos times, Braithwaite e Alan Patrick estarão em campo. Montagem sobre fotos de Lucas Uebel, Grêmio/Divulgação e Ricardo Duarte, Inter/Divulgação

Na quinta rodada do Brasileirão, os três pontos valem o mesmo do que em qualquer outra. Mas quando envolve um Gre-Nal, sempre tem algo a mais em jogo.

Mais do que se desgarrar do Z-4 ou voltar à parte de cima da tabela, Grêmio e Inter se enfrentam na Arena, às 21h de sábado, para recuperar ou manter a autoestima visando o resto do ano. E tentando se adaptar ao cenário que pede esse tanto de jogo acumulado.

Dúvidas no Tricolor

O Grêmio tem mais interrogações. A começar pelo futuro. Enquanto negocia com o substituto de Gustavo Quinteros, a direção indicou James Freitas para comandar o time no Gre-Nal. E sabe-se lá o que ele vai tramar para o clássico. O certo é que seu antecessor não venceu nenhuma (como já havia acontecido com Renato em 2024) e que algo de novo terá de ser feito para evitar que se repitam os fracassos.

Por isso, há tantas interrogações. O técnico apostará na manutenção da equipe, com esperança em uma mudança de atitude? Ou mexerá em peças e esquema? Cristian Olivera retornará para dar força ao lado direito? Amuzu segue como o ponta veloz da esquerda? Cristaldo será a ponte entre o meio e o ataque? Aqui entra Braithwaite, a única certeza.

Entre os volantes, jogará Edenilson, tão vaiado pela torcida? Villasanti, em clara má fase, permanece? E a defesa terá o quinteto de Mirassol: Tiago Volpi, João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves? Ou será que James Freitas não pensava em mudanças que eventualmente Quinteros não concordava? Quantas dúvidas, mas tudo condizente com o time, que só venceu a primeira partida do Brasileirão, contra o Atlético-MG, e ainda tendo o goleiro como melhor em campo.

Dúvidas no Colorado

No Inter, são mais afirmações, ainda que venha de dois jogos sem vitória e sem marcar. Os atenuantes da semana foram os reservas em Fortaleza e a força do Palmeiras, mesmo no Beira-Rio. As dúvidas são acréscimos que Roger Machado pode ter.

Victor Gabriel? Wesley? São só essas interrogações. O zagueiro tem mais chance, inclusive de ser titular. O ponteiro ainda está sob cuidados, teve um desconforto e será avaliado até a hora da partida. De resto, todo mundo vem seguido de um ponto final.

Anthoni. Aguirre. Vitão. Bernabei. Fernando. Bruno Henrique. Alan Patrick. Valencia. As demais dúvidas são consequências das presenças deles: Rogel, Bruno Tabata e Vitinho.

Situação da Dupla no Brasileirão

Para a tabela, o Gre-Nal conta muito, mesmo que ainda faltem mais de 30 jogos para o final do Brasileirão. É que o Grêmio abre o sábado no Z-4, com três pontos, empatado com o Bahia. Será preciso ao menos empatar para sair da zona de rebaixamento. O Inter está em 10º, com cinco (uma vitória e dois empates). Se sonha com a ponta de cima, tem de pontuar para não deixar que Palmeiras e Flamengo, os dois favoritos, abram mais do que os cinco pontos que já têm de vantagem.

Um Gre-Nal importante, no meio de um feriadão de Páscoa que emendará com Tiradentes. E que, no caso tricolor, possivelmente será sucedido de um novo técnico. E, no caso colorado, com um duelo importante, já na terça-feira, contra o Nacional-URU, pela Libertadores.

