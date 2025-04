Sport x Fortaleza: acompanhe a partida em tempo real

Sport e Fortaleza se enfrentam neste sábado (26), às 20h, pela sexta rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Ilha do Retiro, em Recife.

Lei do mandante

A Lei 13.205/21 garante os direitos do clube mandante sobre a transmissão e reprodução de seus jogos. Dessa forma, o time que jogar em casa tem prorrogativa exclusiva de negociar, de autorizar ou de proibir a captação e reprodução de imagens do espetáculo desportivo, por qualquer meio ou processo.

A concordância entre as duas equipes que se enfrentam também é válida, porém, quando as emissoras de TV ou a rádio estiverem interessadas em transmitir as partidas, poderão negociar diretamente apenas com o mandante.