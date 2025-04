Santos acerta a contratação de Cleber Xavier como novo treinador da equipe

Se juntam a Cleber Xavier o auxiliar Matheus Bachi , filho de Tite, e o preparador físico Fábio Mahseredjian. Todos estavam na comissão técnica do Brasil nas Copas de 2018 e 2022. Além deles, César Sampaio , auxiliar técnico do Santos, que seguirá no clube, também esteve na comissão no último mundial.

Desde o fim do ano passado, Cleber admite que buscava uma oportunidade como treinador. Tite, por sua vez, decidiu fazer uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental , o que abriu espaço para que os profissionais que trabalharam com ele buscassem novos rumos.

O GE ainda aponta que a contratação dos três profissionais foi bem avaliada no ambiente interno do Santos, principalmente por terem convivido com Neymar na Seleção. Sendo assim, sabem lidar com o atleta e conhecem o histórico físico do mesmo.