Relembre como era a escalação de Renato Portaluppi na última partida em que foi técnico do Fluminense

Renato terá no Fluminense a disputa de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Mundial de Clubes.

Pela sexta vez na história, Renato Portaluppi será o técnico do Fluminense . O anúncio oficial foi feito pelo clube carioca nesta quinta-feira (3). Ele chega para substituir Mano Menezes , que foi demitido após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Pelo clube carioca, Renato iniciou a última passagem em dezembro de 2013. O desempenho não agradou a diretoria, que o demitiu em março de 2014 após eliminação na semifinal do Campeonato Carioca.

Além da derrota no estadual, outro fator que culminou na saída do treinador foi perder o jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil de 2014. Contra o Horizonte, os cariocas perderam por 3 a 1, fora de casa. Na volta, sob o comando de Cristóvão Borges, o Fluminense fez 5 a 0 e se classificou.