Presidente do Mirassol, adversário do Grêmio, comenta sobre primeira vez do clube na Série A do Brasileirão: "É um ano de aprendizado"

O Grêmio enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira (16), às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que vem de duas derrotas na competição, precisa vencer para dar fim a má fase na temporada. Já o adversário, é estreante na competição e busca permanecer na primeira divisão.

Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, o presidente do Mirassol, Edson Ermenegildo, que também é prefeito da cidade, comentou sobre a importância do clube enfrentar adversários do tamanho do Grêmio. Pela primeira vez na Série A, a meta da equipe é seguir na elite do futebol nacional para o próximo ano.

— Nós sabemos do nosso tamanho, do nosso poder econômico, sabemos da dificuldade do campeonato. Não é fácil se manter entre os 20 melhores times do Brasil, mas nós temos esperança de que a gente possa continuar assim. Esse é um ano de aprendizado, é o primeiro ano. Então, nós temos esperança que a gente possa ter uma boa participação nesse campeonato e dar sequência nessa ascensão do Mirassol Futebol Clube — disse Edson Ermenegildo.

Durante a conversa, ele lembrou da única partida entre as duas equipes, quando o Mirassol eliminou o Tricolor na primeira fase da Copa do Brasil de 2022. Edson ressaltou que, assim como na última vez, o clube tem um elenco bem preparado e reforçou a tese com base nas últimas atuações do time. Em três jogos no Brasileirão, foram dois empates e uma derrota.

Investimentos no time

Vice-campeão da Série B no ano passado e campeão das séries C e D, o Mirassol cresceu nos últimos anos em função de um investimento no Centro de Treinamentos da equipe, que chegou a R$ 15 milhões. O espaço é utilizado pelo time principal e pelas categorias de base.

— Nós temos um CT que nos dá sustentação de trabalho e uma posição na questão financeira muito saudável. Acho que é por isso que nós estamos conseguindo sobreviver. Sobreviver no futebol. Você fala um clube do interior, mas com certeza você já disse que tem muitos clubes das capitais que não têm essa realidade financeira que o Mirassol Futebol Clube tem nos dias de hoje — respondeu o presidente.

Edson Ermenegildo, que comanda o time há 30 anos, ainda comentou sobre a capacidade do time de competir com outros times no mercado do futebol brasileiro. O mesmo destaca que o Mirassol não fará movimentos que fujam do controle da equipe.

— Nós trabalhamos dentro do orçamento dentro das nossas possibilidades financeiras. Então nós temos um, entre aspas, um moral pra tratar os nossos contratos. A gente prefere passar vergonha e oferecer um pouco menos do que que eles pedem, mas não queremos passar vergonha no final do contrato não conseguindo honrar os nossos compromissos — concluiu.