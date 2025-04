Luta pela taça segue acirrada. Lucas Figueiredo,CBF / Divulgação

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro se inicia nesta terça-feira (15), com Ceará x Vasco, que se enfrentam no Castelão, às 21h30min.

Os gaúchos entram em campo apenas na quarta-feira (16). O Grêmio joga contra o Mirassol, fora de casa, às 19h. Logo na sequência, o Inter recebe, no Beira-Rio, o Palmeiras, às 19h30min.

O Juventude enfrenta o Flamengo, no Maracanã, às 21h30min.

Onde assistir aos jogos da 4ª rodada do Brasileirão

Ceará x Vasco

Estádio: Castelão (CE);

Data e horário: terça-feira (15), às 21h30min;

Transmissão: Premiere e SPORTV;

Escalações e mais detalhes aqui.

Botafogo x São Paulo

Estádio: Engenhão (RJ);

Data e horário: quarta-feira (16), às 18h30min;

Transmissão: Premiere;

Escalações e mais detalhes aqui.

Santos x Atlético-MG

Estádio: Vila Belmiro (SP);

Data e horário: quarta-feira (15), às 21h30min;

Transmissão: Globo e Premiere;

Escalações e mais detalhes aqui.

Mirassol x Grêmio

Estádio: José Maria de Campos Maia (SP);

Data e horário: quarta-feira (16), às 19h;

Transmissão: Premiere;

Escalações e mais detalhes aqui.

Inter x Palmeiras

Estádio: Beira-Rio (RS);

Data e horário: quarta-feira (16), às 19h30;

Transmissão: Amazon Prime;

Escalações e mais detalhes aqui.

Cruzeiro x Bahia

Estádio: Mineirão (MG);

Data e horário: quinta-feira (17), às 21h30min;

Transmissão: SporTV e Premiere;

Escalações e mais detalhes aqui.

Corinthians x Fluminense

Estádio: Arena Corinthians (SP);

Data e horário: quarta-feira (16), às 19h30min;

Transmissão: Record e Premiere;

Escalações e mais detalhes aqui.

Vitória x Fortaleza

Estádio: Barradão (BA);

Data e horário: quarta-feira (16), às 21h30min;

Transmissão: Premiere;

Escalações e mais detalhes aqui.

Sport x Bragantino

Estádio: Ilha do Retiro (PE);

Data e horário: quarta-feira (16), às 19h;

Transmissão: Premiere;

Escalações e mais detalhes aqui.

