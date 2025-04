Mano a Mano do Gre-Nal 447: jornalistas de "fora da aldeia" opinam sobre quem leva a melhor; veja vídeo

Pelo elenco, Inter é tido como favorito contra o Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Como de costume em Zero Hora, se tem Gre-Nal, tem Mano a Mano. O clássico 447 está marcado para as 21h deste sábado (19), na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão 2025. Desta vez, jornalistas de fora do RS escolheram os seus preferidos de Grêmio e Inter, posição por posição.

As opiniões são de Lédio Carmona (SporTV), Felipe Diniz (SporTV), André Hernan (Prime Video) e Eduardo de Menezes (ESPN Brasil).

O Colorado venceu a votação com larga vantagem. Ao todo, o Tricolor recebeu somente seis votos e venceu apenas um duelo. Veja abaixo.

O resultado do Mano a Mano do Gre-Nal 447

Tiago Volpi 1x3 Anthoni

João Pedro 2x2 Aguirre

Jemerson 0x4 Vitão

Wagner Leonardo 4x0 Victor Gabriel

4x0 Victor Gabriel Lucas Esteves 0x4 Bernabei

Camilo (Cuéllar) 0x4 Fernando

Villasanti 1x3 Bruno Henrique

Cristaldo (Monsalve) 0x4 Alan Patrick

Kike Oliveira 1x3 Wesley

Amuzu 0x4 Vitinho

Braithwaite 1x3 Valencia

Total: Grêmio 1x9 Inter (1 empate)

A "seleção Gre-Nal" dos jornalistas de "fora da aldeia"

Eduardo de Menezes (ESPN Brasil) - Grêmio 2x9 Inter

— Pode juntar Cristaldo e Monsalve que não dá metade do Alan Patrick.

Anthoni; João Pedro, Vitão, Wagner Leonardo e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Kike Olivera, Vitinho e Valencia.

Lédio Carmona (SporTV) - Grêmio 1x10 Inter

— No papel, a diferença poderia ser até menor, se o Grêmio estivesse jogando bem. Como está muito desorganizado, a diferença fica muito grande a favor do Inter, que é muito favorito nesse Gre-Nal.

Anthoni; Aguirre, Vitão, Wagner Leonardo e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Vitinho e Valencia.

Felipe Diniz (SporTV) - Grêmio 3x8 Inter

— Braithwaite é um dos melhores que a gente tem (no Brasil). O Enner também é muito bom, mas são características diferentes. Valencia é mais rápido e forte fisicamente, mas com menos qualidade do que o Braithwaite na finalização.

Anthoni; João Pedro, Vitão, Wagner Leonardo e Bernabei; Fernando, Villasanti e Alan Patrick; Wesley, Vitinho e Braithwaite.

André Hernan (Prime Video) - Grêmio 2x9 Inter

— Por mais que o Anthoni esteja bem nessa empreitada de substituir o Rochet, eu ainda escolho o Volpi. Conheço ele aqui de São Paulo, acompanhei ele no México e eu sei que é um bom goleiro, que corresponde nos pênaltis e na "hora H".

Volpi; Aguirre, Vitão, Wagner Leonardo e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Vitinho e Valencia.

