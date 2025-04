Gre-Nal teve alternância de domínio; entenda as mudanças dos técnicos que levaram a esse cenário

O Gre-Nal 447 terminou em empate por 1 a 1 na Arena, na noite deste sábado (19). Marcado pela polêmica com a arbitragem com o pênalti não marcado para o Grêmio na reta final, o jogo teve um embate tático entre o técnico colorado Roger Machado e o interino gremista James Freitas.

O Desenho Tático de Zero Hora explica como foram os movimentos dos treinadores que levaram a essa alternância de domínio ao longo do clássico com o Grêmio melhor no primeiro tempo e o Inter superior no segundo.

Escalações

James Freitas promoveu mudanças nos três setores do Grêmio em relação ao que vinha fazendo Gustavo Quinteros. Marlon entrou no lugar de Lucas Esteves na lateral-esquerda, Dodi ganhou a vaga de Camilo enquanto Monsalve ocupou o lugar que vinha sendo de Cristaldo.

Edenilson ainda voltou a ser titular após a reserva contra o Mirassol, assim como Olivera, recuperado de um problema no dente. No Inter, Roger promoveu o retorno de Wesley com a saída de Tabata. Rogel foi mantido na zaga.

A grande surpresa no lado gremista esteve no posicionamento dos jogadores ofensivos. James manteve o 4-2-3-1 com Dodi sendo o companheiro de Villasanti na dupla de volantes. A linha de três teve Olivera pela direita, Edenilson por dentro e Monsalve aberto pela esquerda.

Como os times iniciaram o jogo:

4-2-3-1 do Grêmio teve a supresa de Monsalve ocupando o lado esquerdo. Tacticalboard / Reprodução

Marcação do Grêmio

A estratégia de James Freitas se mostrou eficiente e o Grêmio foi superior no primeiro tempo. Com marcações bem definidas, o Tricolor tinha Olivera para marcar e atacar às costas de Bernabei, Dodi e Villasanti se revezando para acompanhar Alan Patrick e Fernando sempre marcado.

Edenilson era o primeiro jogador a cuidar do camisa 5 do Inter, mas em alguns momentos ele adiantava com Braithwaite recuando para fazer essa marcação.

Braithwaite acompanha Fernando enquanto Edenilson está adiantando. Jogadores fizeram esse revezamento ao longo do primeiro tempo. Premiere / Reprodução

Foi chave para o Grêmio ter sucesso na marcação a intensidade da equipe para vencer duelos. O Tricolor teve vantagem em 53% dos duelos no primeiro tempo. Para efeito de comparação, no Gre-Nal de ida da final do Gauchão na Arena esse percentual no lado gremista foi de 42%. Esses dados são do site Sofascore.

O Inter até teve boa chance para abrir o placar com Valencia em vitória pessoal sobre Kannemann, que tinha acabado de entrar no lugar do lesionado Wagner Leonardo, antes de Olivera marcar o gol gremista. A vantagem de 1 a 0 ao final do primeiro tempo representou bem a superioridade gremista ao longo dos 45 minutos iniciais.

O primeiro tempo foi marcado por um duelo no setor direito do Grêmio e no esquerdo do Inter, onde Olivera e João Pedro levaram a melhor sobre Wesley e Bernabei. Inicialmente ponta pela esquerda, Monsalve deixava o corredor e aparecia por dentro para se somar a Edenilson, Dodi e Villasanti gerando superioridade no meio-campo para o Grêmio. Faltou ao Inter explorar mais as subidas de Aguirre para forçar o colombiano a ter que marcar pelo corredor.

A resposta do Inter

Roger voltou para o segundo tempo com uma mudança de posicionamento. Fernando se posicionou recuado junto aos zagueiros para fazer uma saída de três em movimento que liberou Aguirre e Bernabei a partirem de posicionamentos mais adiantados. Com os laterais na amplitude, Vitinho e Wesley passaram atuar mais próximos do centro do campo.

O Inter já empurrava o Grêmio para seu campo antes das primeiras trocas. Aos 15, Tabata e Gabriel Carvalho entraram por Vitinho e Wesley. Com meias ocupando essas posições, o Colorado teve ainda maior qualidade para pressionar o rival.

Com Fernando junto aos zagueiros para saída de três, Inter tinha os dois laterais adianados e pontas aparecendo mais próximos da faixa central do campo. Premiere / Reprodução

O lance do pênalti que acabou convertido por Alan Patrick nasce de um cruzamento de Tabata para a área confirmando o acerto de Roger nas trocas.

Em resposta ao domínio do Inter, James Freitas começou a fazer suas mudanças. A primeira foi Aravena por Edenilson, o que fez Monsalve passar a atuar centralizado. Depois, Monsalve deu lugar a Cristaldo enquanto Camilo entrou por Villasanti e o garoto Alysson por Olivera.

Com Alysson e Aravena descansados nas pontas, o Grêmio cuidou melhor dos avanços do Inter e chegou com perigo no lance polêmico do pênalti não marcado pela arbitragem. Roger até sacou Bernabei para a entrada de Ramon preocupado com a presença de Alysson no setor.

Os números finais do segundo tempo, porém, mostram que o Inter teve nove finalizações contra uma do Grêmio. A posse de bola colorada foi de 64% na etapa final.

O Gre-Nal 447 foi de alternância de domínio. O Grêmio mais forte em duelos e com ajustes de posicionamento surpreendeu o Inter, que soube reagir no segundo tempo. Polêmicas de arbitragem à parte, o empate fez jus ao que os dois times apresentaram ao longo dos 90 minutos.

Números do Gre-Nal 447