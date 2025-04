Última passagem de Renato pelo Fluminense foi em 2014. Marcos Arcoverde / Banco de Dados

Renato Portaluppi é o novo técnico do Fluminense. O anúncio oficial foi feito nas redes sociais do clube nesta quinta-feira (3). Esta será a sexta passagem de Renato pelas Laranjeiras.

Na última quarta-feira (2), uma reunião já havia sinalizado um acerto entre as partes. Os últimos ajustes foram feitos e a contratação foi confirmada.

O Fluminense estava sem técnico desde a saída de Mano Menezes. A demissão aconteceu após derrota para o Fortaleza, na estreia do Brasileirão, no último fim de semana.

A intenção do Fluminense é de que Renato assuma o comando imediatamente. Se isso acontecer, o treinador já estará à beira do campo na partida do domingo (6), contra o Bragantino, pela segunda rodada do Brasileirão.





Outras passagens no Fluminense

Renato Portaluppi vai para a sexta passagem no comando do Fluminense. Entre 2002 e 2003, foi técnico por duas vezes, com uma curiosidade: chegou à semifinal do Brasileirão e, no ano seguinte, já nos pontos corridos, fazia campanha ruim e foi demitido. Três meses depois, foi recontratado, com o time em situação ainda pior na tabela.

A passagem mais vitoriosa aconteceu em 2007. Renato chegou ao clube após um período no Vasco e, no mesmo ano, conquistou a Copa do Brasil sobre o Figueirense. O título garantiu vaga na Libertadores de 2008. O Fluminense chegou à final, mas perdeu nos pênaltis em pleno Maracanã para a LDU.

As duas passagens mais recentes pelas Laranjeiras, no entanto, não foram marcantes. Em 2009, Renato permaneceu apenas dois meses no cargo. Na última vez em que esteve no clube, em 2014, a saída também foi rápida: foram apenas três meses no comando.