Em imagens, o Gre-Nal 447 que você não viu

Abaixo, você confere uma seleção de 10 fotografias feita por Zero Hora que mostram um Gre-Nal que você não viu.

As imagens que marcaram o Gre-Nal 447

Segue o jogo

Após analisar lance polêmico no VAR, Bráulio da Silva Machado mandou a partida continuar.

Reclamação com a arbitragem

Decisões do juiz geraram muita reclamação dos dois lados.

Pouco público

Fé na torcida

Lesão de Wagner Leonardo

Zagueiro gremista sentiu lesão ainda no primeiro tempo.

Kannemann recebe a faixa de capitão

Agarra-agarra na área

Carinho com a bola

Preocupação com Volpi

Goleiro gremista teve que ser atendido após choque com Vitinho.

Escolta na saída

