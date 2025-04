Descobrimos o que Roger Machado foi fazer no vestiário do Grêmio

Em clima amistoso, Roger Machado foi conversar com funcionário do Grêmio após o clássico. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma cena inusitada chamou atenção dos jornalistas que estavam na zona mista da Arena após o Gre-Nal 447. O técnico Roger Machado foi até o espaço destinado ao vestiário do Grêmio para uma conversa amistosa com funcionários do clube.

Esse movimento de Roger Machado ocorreu durante a entrevista coletiva do técnico interino do Grêmio, James Freitas. Foi nesse momento, após ter dado sua entrevista, que Roger Machado se dirigiu até a porta que dá acesso ao corredor que leva ao vestiário do Grêmio na Arena. Roger não teve contato com jogadores do Tricolor.

Assista ao vídeo

Recepção

Recepcionado pelo segurança André, Roger aparece acessando o corredor após a chegada do preparador físico Rogério Dias. Logo depois, é possível ver Roger sendo recepcionado pelo segurança Cristiano e o motorista Antônio Machado.

Outros profissionais chegaram para a conversa antes da porta ser fechada. O treinador do Inter não foi até a parte interna do vestiário gremista. As conversas e cumprimentos ocorreram apenas no corredor.

Clima bom

O clima entre o atual treinador do Inter e os funcionários do Grêmio é muito bom. Antes do jogo, por exemplo, Roger e James Freitas trocaram um caloroso abraço. Os dois trabalharam juntos no Grêmio e em outros clubes.