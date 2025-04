Como chegam Ypiranga e Caxias para a disputa da Série C

Ypiranga terminou em 5º lugar no Campeonato Gaúcho. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Vai começar a Terceirona do Brasileirão 2025. São 20 clubes na disputa que busca quatro vagas na Série B em 2026. E também fugir das quatro últimas colocações que rebaixam às equipes para a Série D na próxima temporada.

Do Rio Grande do Sul, serão dois representantes: o Caxias, de Caxias do Sul, e o Ypiranga, de Erechim. O time da Serra Gaúcha jogou a Série B pela última vez em 2005 enquanto a equipe do Alto Uruguai jamais disputou a Segundona do Brasileirão.

Em 2024, o Caxias não fez uma boa Série C. O time brigou para não cair e escapou do rebaixamento na última rodada. Já o Ypiranga conseguiu chegar na segunda fase e por pouco não subiu. Em 2021, foi o ano que o "Canarinho" chegou mais perto do acesso e terminou em quinto lugar. Os quatro primeiros subiram.

Grená busca presente especial aos 90 anos

Cidade: Caxias do Sul (RS)

Fundação: 10/4/1935 (90 anos)

Estádio: Centenário

Participações na C: 18

Melhor desempenho: 5º lugar (2009) Em 2024: 15º

Técnico: Luizinho Vieira, 53 anos Destaque: Tomás Bastos (M)

Já são 20 anos longe da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Por isso, o Caxias sonha com um acesso nesta temporada. Seria o coroamento para o aniversário de 90 anos do clube, comemorado na última quinta-feira (10).

Depois de ser semifinalista do Gauchão e cair na segunda fase da Copa do Brasil para o Fluminense, o técnico Luizinho Vieira começou a montar o time para a Série C.

Nenhum atleta deixou o clube e foram anunciados três reforços: os atacantes Andrew, ex-Floresta (CE), e Douglas Skilo, ex-Santa Cruz (PE), além do centroavante Willen Mota, de 33 anos, que estava no Água Santa (SP).

Os oito primeiros jogos do Caxias na primeira fase

Casa

13/4 - Floresta (CE)

Floresta (CE) 27/4 - Guarani (SP)

Guarani (SP) 11/5 - Retrô (PE)

Retrô (PE) 31/5 - Londrina (PR)

Fora

20/4 - Confiança (SE)

Confiança (SE) 4/5 - Figueirense (SC)

Figueirense (SC) 18/5 - São Bernardo (SP)

São Bernardo (SP) 24/5 - Itabaiana (SE)

Canarinho quer sair do "quase"

Ypiranga FC

Cidade: Erechim (RS)

Fundação: 18/8/1924 (100 anos)

Estádio: Colosso da Lagoa

Participações na C: 11

Melhor desempenho: 5º lugar (2021)

Em 2024: 6º

Técnico: Matheus Costa, 38 anos Destaque: Jean Pyerre (M)

Quinto colocado no Gauchão, que resultou no título da Taça Farroupilha e em uma vaga na Copa do Brasil de 2026, o Ypiranga tem tido retrospecto positivo nas últimas edições da Série C. O acesso "bateu na trave" em 2019, 2020, 2021 e 2024.

O técnico Matheus Costa está no cargo desde o fim do ano passado e o principal nome de 2025 até aqui deixou o clube: Galego, goleador do Gauchão, foi para o Juventude.

Para suprir esta ausência, chegaram seis reforços: os meias, Marlone, ex-Chapecoense (SC), Montefiori, ex-Monsoon (RS), e Gabriel Terra, ex-São José (RS); os zagueiros, Igor Morais, ex-Brasiliense (DF), e Fabão, ex-Guarany de Bagé (RS); e o lateral esquerdo Pedrinho, ex-Maguary (PE).

O Ypiranga nunca disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

Os oito primeiros jogos do Ypiranga na 1ª fase

Casa

19/4 - Itabaiana (SE)

Itabaiana (SE) 3/5 - CSA (AL)

CSA (AL) 18/5 - Náutico (PE)

Náutico (PE) 25/5 - Tombense (MG)

Fora