Comitê de arbitragem da CBF entende que pênalti deveria ter sido marcado no Gre-Nal; leia o parecer

VAR chamou o árbitro para avaliar lance entre Aguirre e Aravena, mas manteve decisão de campo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) da CBF divulgou nesta segunda-feira (21) a análise técnica do lance que gerou polêmica durante o clássico Gre-Nal do último sábado (19). Durante o confronto, o Grêmio reclamou muito de pênalti cometido por Aguirre em Aravena.

A reunião virtual, que contou com nomes da arbitragem internacional como o italiano Nicola Rizzoli, o argentino Nestor Pitana e brasileiro Sandro Meira Ricci, além de representantes da diretoria de arbitragem da CBF, concluiu que o pênalti deveria ter sido marcado.

"O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O defensor do Internacional/RS não toca na bola, dá uma entrada imprudente no adversário e o atinge com a perna direita dentro da área penal, fazendo-o tropeçar", diz o relatório.

O lance ocorreu aos 41 minutos do segundo tempo. O árbitro Bráulio da Silva Machado foi chamado pelo VAR para analisar o lance entre Aguirre, do Inter, em Aravena, do Grêmio. Ele observou o replay do lance no monitor e optou pela não marcação da infração.

— Tem um contato lateral. Quero ver a câmera inglesa (invertida, de trás do gol). Os dois jogadores tentando jogar a bola. Cadeira (quadril) com cadeira. Até agora, não vi nada de diferente — declarou o juiz catarinense.

Após ver o lance em câmera lenta e em velocidade normal, tomou a decisão:

— Estou voltando com tiro de meta para o Grêmio, ok? — concluiu.

Ainda na noite de sábado (19), ex-árbitros do cenário nacional, como Carlos Simon e Paulo César de Oliveira, foram enfáticos ao dizer que Bráulio errou ao não reconsiderar sua posição inicial. Diori Vasconcellos, comentarista de arbitragem do Grupo RBS, afirmou ainda durante o jogo, após a checagem do juiz no monitor do VAR na Arena:

— Olha, inacreditável esse lance. Não tem lógica. Não consigo entender a não marcação do pênalti. Aguirre errou o bote e fez a alavanca.

Confira o parecer na íntegra

No dia 20 de abril de 2025, em reunião virtual dos componentes do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais – CCEI, houve a deliberação técnica em relação ao lance ocorrido aos 38 minutos do 2°tempo da partida supramencionada. Segue o parecer:

"O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O defensor do Internacional/RS não toca na bola, dá uma entrada imprudente no adversário e o atinge com a perna direita dentro da área penal, fazendo-o tropeçar."

A reunião teve a participação dos componentes do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais – CCEI, Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Ricci, do Diretor de Arbitragem-CBF, Rodrigo Cintra e do integrante da Comissão de Árbitros-CBF, Fabricio Vilarinho.