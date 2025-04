Cinco técnicos que podem substituir Pedro Caixinha no Santos

Jorge Sampaoli é um dos nomes que podem treinar o Santos em 2025. Ivan Storti / Santos/Divulgação

O Santos demitiu Pedro Caixinha nesta segunda-feira (14). No domingo (13), o clube paulista perdeu para o Fluminense por 1 a 0. Em três rodadas do Campeonato Brasileiro, a equipe somou apenas um ponto.

Diante da situação, Zero Hora lista cinco treinadores que estão sem contrato, ou seja, livres no mercado, e podem ser opções para o Santos. Até o anúncio do novo técnico, o time será treinado pelo auxiliar César Sampaio.

Dorival Júnior

Dorival Júnior deixou a Seleção após 16 jogos no comando da equipe. Luis ROBAYO / AFP

Recém demitido da Seleção Brasileira, Dorival Júnior é um dos principais nomes entre os treinadores livres no mercado brasileiro. O técnico já comandou o Santos em duas oportunidades. Na primeira, foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, em 2010. Já na segunda vez, foi campeão estadual em 2016, mesmo ano em que foi vice-campeão brasileiro. No ano anterior, perdeu a final da Copa do Brasil para o Palmeiras.

Antes da Seleção, Dorival foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, em 2022, e da Copa do Brasil pelo São Paulo, em 2023. Sendo assim, a escolha por Dorival seria a de um treinador que conquistou títulos recentemente no futebol brasileiro.

Leia Mais Relembre como foi a passagem de Dorival Júnior na Seleção Brasileira

Jorge Sampaoli

Outro que já treinou o Santos e está sem contrato é o argentino Jorge Sampaoli. Em 2019, ele levou o clube ao vice-campeonato brasileiro, sendo superado apenas pelo Flamengo de Jorge Jesus. O técnico deixou o time no final daquele ano e acertou com o Atlético-MG. No Brasil, também treinou o Flamengo, em 2023.

Em janeiro de 2025, Sampaoli deixou o Rennes, da França, após sequência de resultados negativos. Um possível retorno do argentino dividiu os torcedores santistas nas redes sociais. Uma parte recorda com carinho a passagem anterior. Enquanto isso, a outra parcela entende que o treinador está ultrapassado e que o bom trabalho já faz um tempo considerável.

Tite

Técnico gaúcho treinou o Brasil em duas Copas do Mundo e possui boa relação com o craque do Santos. André Ávila / Agencia RBS

Após ser demitido do Flamengo, em setembro de 2024, Tite se tornou um dos grandes alvos dos principais clubes brasileiros que precisam de um treinador. O técnico nunca treinou o Santos, mas possui um fato que pode facilitar um possível acerto: a boa relação com Neymar.

Em seis anos na Seleção Brasileira, Tite fez diversas manifestações elogiando o atual camisa 10 santista, que retribuiu os comentários em várias oportunidades. Da mesma forma, o atual auxiliar da equipe, César Sampaio, foi auxiliar do treinador na Seleção. Esta seria outra pessoa que pode facilitar a negociação.

Leia Mais A decisão de Tite sobre onde pretende trabalhar em 2025

Fernando Diniz

Diniz tem boa relação com Neymar. Staff Images / CBF/Divulgação

Campeão da Libertadores de 2023 pelo Fluminense, Fernando Diniz está desempregado desde janeiro deste ano, quando deixou o Cruzeiro. Na Seleção Brasileira, o técnico trabalhou pouco com Neymar, mas foi o suficiente para ser elogiado publicamente pelo craque. A influência do jogador pode fazer a diferença.

Conhecido por valorizar a posse de bola, os times de Fernando Diniz buscam seguir a mesma ideia. A proposta de jogo ousada fez com que alguns trabalhos do técnico não tivessem muita duração. Entretanto, a afinidade de Neymar pelo técnico pode ser fundamental em uma futura negociação.

Luís Castro

Mais um estrangeiro da lista, o português Luís Castro ganhou notoriedade no Brasil após treinar o Botafogo em 2023, ano em que deixou o clube na primeira posição do Campeonato Brasileiro e foi treinar o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Ele deixou o time em setembro de 2024.