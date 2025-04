Bronca com a arbitragem, sem novo técnico e ponto valorizado: veja tudo o que aconteceu no Gre-Nal 447

Grêmio e Inter ficaram com um ponto para cada lado. Renan Mattos / Agencia RBS

Abaixo, Zero Hora traz uma seleção dos principais fatos do clássico no Sábado de Aleluia.

O jogo

A reação imediata de Grêmio e Inter para seus problemas não preencheu os sonhos das torcidas neste sábado (19). O recomeço tricolor na vida após Gustavo Quinteros, com o interino James Freitas, apresentou um futebol mais tonificado na Arena, mas insuficiente para vencer. A busca pela volta das vitórias coloradas, após dois jogos, não foi além do 1 a 1 pela quinta rodada do Brasileirão.

Lance polêmico

Aos 41 minutos do segundo tempo, o árbitro Bráulio da Silva Machado foi chamado pelo VAR para analisar um possível pênalti de Aguirre, do Inter, em Aravena, do Grêmio. Ele observou o replay do lance no monitor e optou pela não marcação do pênalti.

Aravena e Aguirre protagonizaram a polêmica do clássico 447. Renan Mattos / Agencia RBS

Culpa eximida

Na zona mista, o lateral-direito colorado Braian Aguirre falou sobre o pênalti não marcado reclamado pelo Grêmio. Envolvido no lance com Aravena, ele alegou tratar-se de um lance normal de jogo.

Cotações do Gre-Nal

Como não poderia faltar, as atuações dos jogadores de Grêmio e Inter foram avaliadas pela Editoria de Esportes de Zero Hora. Confira aqui a cotação gremista e aqui a cotação colorada.

Bronca com a arbitragem

Kannemann ficou indignado com a não marcação de pênalti. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na saída de campo, Kannemann, que voltou a atuar após seis meses parado por lesão, fez forte cobrança contra a arbitragem.

— É vergonhoso. Contra nós, pega na unha e é pênalti — protestou.

Sem anúncio do novo técnico

O Grêmio terminou o sábado do Gre-Nal 447 sem anúncio de seu novo técnico. O presidente Alberto Guerra falou com a imprensa, mas não deu nomes. Segundo informações apuradas por Zero Hora, a situação mais avançada é com Mano Menezes.

Ponto valorizado

Do lado colorado, o ponto somado na Arena foi valorizado por Alan Patrick. Autor do gol colorado, ele chegou a seis gols em clássicos e se igualou a nomes como Ronaldinho Gaúcho e Índio.

Em imagens

Quente dentro de campo, o empate em 1 a 1 entre Grêmio e Inter, na noite deste sábado (19), no clássico 447, gerou imagens marcantes e Zero Hora fez uma seleção das fotografias que mostram um Gre-Nal que você não viu.

