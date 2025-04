Botafogo perde para o Bragantino e encerra longa invencibilidade no Brasileirão

Com a derrota, o time de Alex Telles (de preto) encerrou sequência de 18 jogos sem perder. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

Atual campeão, o Botafogo conheceu a primeira derrota no Brasileirão 2025 ao ser superado pelo Bragantino por 1 a 0, neste sábado (12), no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada.

Com grande atuação do goleiro Cleiton, o time paulista quebrou uma invencibilidade do rival de 18 jogos sem perder na competição, além de desencantar. Esta também foi a primeira vitória sobre a equipe carioca dentro de casa desde que a empresa de bebida energética assumiu o clube.

A vitória representa uma rápida reação do Bragantino após a derrota para o Fluminense por 2 a 1. O time paulista também somou um empate por 2 a 2 com o Ceará, totalizando quatro pontos até o momento. Já o Botafogo segue com a mesma pontuação, após empatar sem gols com o Palmeiras e vencer o Juventude por 2 a 0.

Primeiro tempo movimentado

O primeiro tempo entre Bragantino e Botafogo foi movimentado, com ambas as equipes criando boas oportunidades e um jogo aberto. O time da casa aproveitou o fator casa para sair na frente logo aos quatro minutos, após uma jogada ensaiada de Fernando Seabra. John John cobrou escanteio curto para Capixaba, que devolveu para o camisa 10. Ele foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Sasha, que apenas empurrou para o fundo das redes e fez 1 a 0.

O Botafogo, apesar de ter saído atrás no placar, respondeu com boas jogadas no contra-ataque. Aos 21, Savarino recebeu de costas no meio-campo e fez um passe preciso para Igor Jesus, que avançou em velocidade e arriscou o chute. A bola passou perto, mas explodiu na trave, frustrando o centroavante.

A equipe carioca também escapou de sofrer o segundo gol, quando Eduardo Sasha recebeu livre dentro da área, mas John fez a defesa. No rebote, Mosquera tentou, mas Jair salvou em cima da linha. Pelo lado do Botafogo, Alex Telles e Patrick de Paula também tentaram, mas sem sucesso, deixando o placar inalterado.

Provocação entre torcidas

O segundo tempo começou tenso, com uma discussão entre Jhon Jhon e Marlon Freitas, que rapidamente se alastrou para Barboza e Lucas Barbosa, que também trocaram algumas palavras. O clima pegou fogo dentro de campo e acabou refletindo nas arquibancadas, onde as torcidas de cada lado não deixaram por menos. Enquanto os torcedores do Bragantino gritaram "timinho", os do Botafogo responderam com o clássico "é campeão", fazendo referência ao título brasileiro conquistado pelo time carioca na temporada passada.

Com o Botafogo sem conseguir envolver o adversário, Renato Paiva promoveu mudanças. Em uma delas, Alex Telles deixou o campo irritado e chegou a chutar uma garrafa d'água. As alterações, no entanto, deram ao time carioca mais volume de jogo e aumentaram a pressão sobre o Bragantino, mas a dificuldade em penetrar na defesa adversária continuou a ser um desafio.

Nos minutos finais, Paiva ainda tentou dar novo fôlego ao time ao colocar Mastriani no lugar de Marlon Freitas, mas a melhor chance veio aos 36. Cuiabano encontrou Igor Jesus, que fez o pivô, girou e finalizou com força - parando em uma defesa espetacular de Cleiton. Já aos 48, o goleiro apareceu de novo, desta vez saindo do gol para tirar a bola da cabeça do próprio camisa 99, impedindo a conclusão e garantindo o primeiro triunfo do Bragantino na competição.