Árbitro do Gre-Nal 447 foi protagonista de polêmica no Campeonato Catarinense

Grêmio reclamou da arbitragem do catarinense.

A não marcação do pênalti para o Grêmio no clássico Gre-Nal 447 não foi a primeira das polêmicas vividas pelo árbitro Bráulio Machado em 2025.

O catarinense foi o centro de uma discussão ainda pelo Campeonato Estadual. O árbitro validou um gol do Barra diante do Caravaggio nos acréscimos. Porém, após apitar o fim do jogo, anulou a jogada.

As imagens divulgadas mostram, inicialmente, que Bráulio e o assistente confirmaram o gol. No entanto, voltaram atrás na decisão. A súmula não explicou o motivo que fez com que o árbitro anulasse o gol do Barra.

A equipe entrou com um pedido de impugnação da partida no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJD-SC). No entanto, a entidade recusou a ação. O Barra recorreu ao Pleno, que aceitou o pedido.

No entanto, no julgamento, o TJD-SC julgou a ação improcedente. Os auditores alegaram que não houve erro de direito.

O pênalti não marcado

Aos 41 minutos do segundo tempo, o árbitro Bráulio da Silva Machado foi chamado pelo VAR para analisar um possível pênalti de Aguirre, do Inter, em Aravena, do Grêmio. Ele observou o replay do lance no monitor e optou pela não marcação da infração.

Na opinião de quatro analistas de arbitragem, a decisão de Bráulio foi equivocada e o pênalti para o Tricolor deveria ter sido marcado.

