Analistas de arbitragem apontam erro em pênalti não marcado no Gre-Nal 447

VAR chamou árbitro para avaliar lance entre Aguirre e Aravena. Renan Mattos / Agencia RBS

O 1 a 1 no clássico Gre-Nal 447 foi o placar que encerrou a partida na Arena pela quinta rodada do Brasileirão. No entanto, um lance segue repercutindo pelo Brasil.

Aos 41 minutos do segundo tempo, o árbitro Bráulio da Silva Machado foi chamado pelo VAR para analisar um possível pênalti de Aguirre, do Inter, em Aravena, do Grêmio. Ele observou o replay do lance no monitor e optou pela não marcação da infração.

Na opinião de quatro analistas de arbitragem, a decisão de Bráulio foi equivocada e o pênalti para o Tricolor deveria ter sido marcado. Confira as opiniões:

Diori Vasconcellos, comentarista da arbitragem da Rádio Gaúcha

"Para mim, tem a infração. O jogador do Inter chega para tentar tirar a bola, erra ela e faz uma alavanca que atinge o jogador do Grêmio. Para mim, houve a infração. Olha, inacreditável esse lance. Não tem lógica. Não consigo entender a não marcação do pênalti. Aguirre errou o bote e fez a alavanca."

Paulo César Oliveira, comentarista de arbitragem do Grupo Globo

"É muito pênalti. O Bráulio está vendo as costas dos jogadores e pode ser que esteja vendo o contato lateral. Mas só é feito pela alavanca da perna direita do Aguirre na coxa do Aravena. Ele até aponta o contato no ombro, mas não vê a perna. Talvez por ter visto em campo, tenha levado a convicção para a análise. Aguirre chega atrasado de forma imprudente ampliando o corpo na perna do Aravena. É pênalti claro."

Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN

"O atacante do Grêmio dá o tapa e o jogador do Inter só vai no corpo. Chega atrasado e tem contato na coxa do jogador do Grêmio. É pênalti! Isso é contato faltoso. Dentro da área, é pênalti. Nem todo contato é falta. Um lance desse é contato na coxa, que gera impacto na ação. É o que derruba o jogador, que tinha chegado antes. VAR chama corretamente. Bráulio erra olhando a imagem."

Carlos Eugênio Simon

"O jogador do Inter dá um tranco lateral e derruba o atleta do Grêmio dentro da grande área. O VAR interveio, e o árbitro foi ao vídeo e equivocadamente não marcou a penalidade máxima."

