Tricolor paulista inicia sua jornada no Brasileirão em casa, no Morumbi.

Após a eliminação na semi do Paulistão, para o Palmeiras, o São Paulo muda o foco para as três principais competições da temporada : Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

A próxima partida do tricolor paulista é válido pela primeira rodada do Brasileirão. No dia 30 de março, o time de Zubeldia enfrenta o Sport, no Morumbi, em São Paulo, às 16h.