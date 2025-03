Brasileirão 2025: conheça as novidades para que os jogos tenham mais bola rolando

Árbitros terão que controlar o tempo de reposição de bola dos goleiros. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Brasileirão 2025 começa neste sábado (29). A expectativa é de um campeonato equilibrado e com mais bola rolando. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adotou novas regras para o torneio, visando principalmente ajudar a arbitragem, tão criticada no país inteiro.

A novidade que mais chama atenção envolve os goleiros, que agora poderão ser punidos caso façam cera na reposição. A regra, aprovada no último conselho da International Football Association Board (Ifab), consiste em conceder um escanteio ao adversário assim que o goleiro segurar a bola com as mãos por mais de oito segundos.

Primeiro campeonato com a nova regra

O Brasileirão será o primeiro campeonato no Brasil que irá adotar a nova regra, que também será aplicada em torneios já em andamento, como a Copa do Brasil e disputas nacionais das categorias de base. Além disso, o Mundial de Clubes, que ocorrerá no meio do ano, nos Estados Unidos, também terá essa novidade.

Bolas múltiplas

Outra mudança para fazer com que o jogo seja mais fluído é o sistema de bolas múltiplas. No Campeonato Paulista foi utilizado, e consiste em posicionar bolas ao redor do campo em bases. Os gandulas terão o papel de manter as bolas disponíveis nos suportes, agilizando a reposição e reduzindo o tempo de paralisação.

Comitê internacional

O Brasileirão 2025 também contará com um comitê de especialistas internacionais para supervisionar as decisões de arbitragem. Ele será composto por árbitros de renome mundial, que trarão suas experiências para garantir que as regras sejam aplicadas de forma justa e consistente. A intenção é minimizar erros e aumentar a confiança no trabalho dos árbitros.

Regulamento do Brasileirão

Os 20 clubes vão se enfrentar em turno e returno por 38 rodadas. O time que fizer mais pontos será o campeão enquanto os quatro piores serão rebaixados à Série B em 2026.