Os gols e melhores momentos da 37ª rodada do Brasileirão 2024; veja os vídeos

O Botafogo está muito perto de ser campeão brasileiro. Após vencer o Inter no Beira-Rio por 1 a 0, o Fogão agora só depende de um empate, para conquistar a taça.

Fora de casa, o Grêmio enfrentou o vitória e empatou, em 1 a 1. João Pedro fez o gol do tricolor. Na última rodada, o Grêmio joga contra o Corinthians, na Arena. Geromel fará sua partida de despedida neste jogo. Preservados do jogo contra Vitória por conta do desgaste físico, Soteldo e Diego Costa também são opções.