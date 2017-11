O sistema defensivo do Flamengo vinha recendo muitos elogios após a chegada de Reinaldo Rueda, mas a partida contra o Grêmio mostrou muitos erros de posicionamento e brechas para o adversário vencer por 3 a 1.

Após a partida, o zagueiro Rhodolfo, ex-jogador do Grêmio, falou sobre a cobrança dos torcedores e reconheceu a partida ruim do time na defesa:

— Nossa equipe estava bem e organizada, eles só tiveram uma chance no primeiro tempo. No segundo tempo fizemos o gol cedo e acabamos nos abrindo demais. E eles tiveram as três chances e fizeram os gols — completou.