Time de Clemer chegou ao quinto jogo sem vencer Cristiano Estrela / Diário Catarinense

O Brasil de Pelotas segue sem vencer na Série B do Brasileirão. Em jogo contra o Figueirense, na tarde deste sábado (4), o Xavante chegou ao quinto confronto seguido sem conquistar os três pontos. Nas últimas cinco partidas, foram três derrotas e dois empates para o time do técnico Clemer.

Para o Figueirense, a partida foi uma conquista importante na luta contra o rebaixamento. No confronto direito pela permanência na Série B, os catarinenses venceram os gaúchos por 2 a 0, jogando em casa, no Orlando Scarpelli. Com gols de Jorge Henrique e André Luís, o Alvinegro manteve distância do Z-4 e se aproximou o número "mágico" de 45 pontos, considerado o necessário para garantir um lugar na Segunda Divisão.

Com 39 pontos, o Brasil tem a mesma pontuação do primeiro time na zona de rebaixamento a Série C, o Luverdense. Mas se mantém no 14º lugar devido aos critérios de desempate. Na próxima terça, às 20h30min, o Xavante joga contra o Paraná Clube, no Bento Freitas. O adversário é o quarto colocado da competição, mas vem de uma derrota para o Oeste, jogando em casa.

No confronto deste sábado, o técnico Milton Cruz manteve o atacante André Luís no time titular, com Henan, artilheiro do time no campeonato, na reserva. Logo no início do jogo, a aposta do comandante alvinegro parecia que iria dar certo. Em jogada pela esquerda, Marco Antônio cruzou e André Luís, de cabeça, obrigou o goleiro Marcelo Pitol a fazer grande defesa.

O Brasil de Pelotas ainda tentava entrar na partida quando o Figueirense perdeu ótima oportunidade de abrir o placar. Em novo cruzamento, desta vez da direita, Renan Mota, livre de marcação, cabeceou no travessão.

O Alvinegro diminuiu o ritmo, mas seguiu sem levar sustos até abrir o placar. Na primeira tentativa de Jorge Henrique, Pitol salvou a equipe gaúcha. Mas na segunda o goleiro Xavante não teve o que fazer. Em escanteio cobrado por Marco Antônio, a bola passou pela defesa e Jorge Henrique, dentro da pequena área, empurrou para as redes.

A única chance do Brasil de Pelotas no primeiro tempo começou num erro de Zé Antônio, que entregou a bola ao adversário. João Afonso lançou Marcinho, que invadiu a área e chutou para a defesa de Saulo.

No início do segundo tempo, os visitantes assustaram com Rafinha, em chute de fora da área que passou perto da meta defendida por Saulo. Depois, o Figueirense controlou a partida e poderia ter feito o segundo, na cabeçada de André Luís que passou sobre o gol de Pitol.

O Alvinegro manteve o adversário no campo de defesa e ainda ampliou a vantagem. André Luís ficou com a bola na frente da área, arriscou o chute e acertou o canto, dando números finais ao confronto.