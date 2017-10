Com a derrota para a Ponte Preta, o Corinthians pode ver nesta segunda a distância para o vice-líder, Palmeiras, cair para três pontos. Seria a menor vantagem do líder desde a 9ª rodada, em 22 de junho, quando o time paulista venceu o Bahia e ficou um ponto à frente do Grêmio. Veja o sobe e desce da pontuação do Corinthians na ponta desde que assumiu a liderança.