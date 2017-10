A prioridade do São Paulo é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, mas, aos poucos, a diretoria vai tratando com a comissão técnica do planejamento para a temporada 2018. Já houve consenso da necessidade de trazer zagueiro e atacante de beirada. Para esta posição, o Tricolor acompanha a situação de Carlos Eduardo, atacante destaque do Goiás na Série B.

Carlos Eduardo tem apenas 21 anos e marcou oito gols na Série B. É uma das revelações de uma geração considerada muito promissora no clube goiano e, há tempos, um dos jogadores mais assediados do clube. A informação do interesse do São Paulo no jogador que atua pelos lados, com velocidade, foi publicada inicialmente pelo portal UOL.

Já para a zaga, o São Paulo monitora situações dentro e fora do país. Uma contratação considerada acertada pela diretoria é a do equatoriano Arboleda, que foi pinçado no Universidad Católica, de Quito, e virou titular inconteste do time. A diretoria se prepara para suprir a provável saída de Lugano, cujo contrato chega ao fim em dezembro, e a possível de Rodrigo Caio, sempre assediado pelo mercado europeu.

Outras posições ainda serão avaliadas até o fim do ano. A tendência é que haja uma lista considerável de dispensas, até porque há 10 jogadores com contratos no fim. O lateral-esquerdo Edimar, por exemplo, tem futuro indefinido, já que seu empréstimo do Cruzeiro vence em dezembro. A permanência ainda está sendo avaliada e, caso não se concretize, o clube terá de buscar outro jogador para a posição. Há também monitoramento por goleiros, sendo que Walter, do Corinthians, é um dos cotados.