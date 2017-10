Rubens Chiri / São Paulo/Divulgação

O jogo entre São Paulo e Santos, marcado para as 17h deste sábado, no Pacaembu, terá somente a torcida do Tricolor. E o clube informou nesta sexta-feira que, dos 40.199 ingressos colocados à disposição, 31 mil já foram vendidos, indicando outro bom público em jogos da equipe no Campeonato Brasileiro.

O São Paulo não poderá receber o clássico no Morumbi porque o estádio está à disposição de shows. O San-São será o terceiro da sequência de cinco partidas que o time manda no Pacaembu: teve 26.833 pagantes na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, no dia 14, e 32.915 pagantes no triunfo por 2 a 0 diante do Flamengo, no domingo, e ainda jogará no local contra Chapecoense, no dia 9, e Botafogo, no dia 19.

A torcida do São Paulo registrou os quatro maiores públicos deste Campeonato Brasileiro, todos em jogos no Morumbi. Os são-paulinos têm apoiado o time incondicionalmente e para este sábado preparam uma escolta do CT da Barra Funda até o Pacaembu, acompanhando o ônibus da delegação tricolor.

Por medidas de segurança, todos os clássicos paulistas têm ocorrido somente com torcida única desde o ano passado. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com apenas santistas na Vila Belmiro, o time alvinegro venceu por 3 a 2, em 9 de julho, quando o ex-volante Pintado comando o São Paulo interinamente.