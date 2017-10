Róger Guedes voltará a treinar com os outros jogadores do Palmeiras na segunda-feira. Por decisão da diretoria, ele está desde a sexta-feira passada em um "processo de reciclagem", como definiu o presidente Maurício Galiotte, e perderá ao todo três partidas: já ficou fora da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, domingo, não será relacionado para enfrentar a Ponte Preta, nesta quinta, e não viajará para enfrentar o Grêmio, domingo.

Após o empate por 2 a 2 com o Bahia, em que saiu do banco e logo cometeu um pênalti, o camisa 23 foi cobrado por jogadores e dirigentes por supostamente não estar se dedicando aos treinos como deveria. Ele foi afastado do grupo logo após a demissão de Cuca.

— A decisão do Róger ficar esses dias treinando separadamente para retomar a condição física foi da diretoria. A volta dele acontecerá segunda-feira. Falo não só para ele, mas para todos, que se o jogador não está dando 100% no treino ele não está me servindo. Por isso minhas cobranças, por isso vocês (jornalistas) estão achando que os treinos estão mais dinâmicos. É treino intenso do início ao fim, não adianta querer dar 80% aqui e 100% no jogo — disse, nesta quarta-feira, o técnico Alberto Valentim.