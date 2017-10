MAURÍCIO RUMMENS / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O São Paulo, com 34 pontos, é o grande mais ameaçados de rebaixamento no momento no Brasileirão. A "nota de corte" mais alta da história do Brasileirão com 20 clubes aconteceu em 2009: o Fluminense, em arrancada épica, chegou a 46 pontos para escapar. São Paulo precisaria de quatro vitórias. Matemáticos projetam que, com 46 pontos em 2017, a chance de queda será de apenas 2,5%.

A "nota de corte" mais baixa da história é de 2014, quando 40 pontos bastaram para ficar na Série A. O Palmeiras fez tal pontuação, que o São Paulo chegaria com mais duas vitórias. Neste ano, porém, as chances de rebaixamento com 40 pontos são de 99,6%, segundo os matemáticos da UFMG.

A média de pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento desde 2006 é de 44 pontos. São Paulo chegaria à pontuação com mais três vitórias e um empate. O número, no entanto, é perigoso, apontando para 34,9% de chances de queda em 2017. Pontuação segura, hoje: 47!

Rebaixado em 2016, o Internacional terminou o Brasileirão com 43 pontos. A "nota de corte" no ano passado foi de 45 pontos: São Paulo precisaria de três vitórias e dois empates para conseguir a pontuação do Vitória, que escapou desta forma em 2016.