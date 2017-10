Corinthians e Palmeiras brigam no alto do Brasileirão 2017 Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians

Corinthians líder. Henrique Dourado artilheiro. Mais gols no segundo tempo do que no primeiro. 386 gols marcados dentro da área. Fique por dentro de um raio-x do Campeonato Brasileiro passadas 30 rodadas.

300 jogos

713 gols, com média de 2,37 por partida

Times mandantes: 398 gols

Times visitantes: 315 gols

Primeiro tempo: 322 gols

Segundo tempo: 391 gols

Tipos dos gols

Dentro da área com o pé: 386

Cabeça: 142

Fora da área com o pé: 80

Pênalti: 69

Falta: 22

Contra: 14

Ataques e defesas

Melhor ataque: Palmeiras (46 gols marcados)

Melhores defesas: Corinthians e Santos (20 gols sofridos)

Pior ataque: Avaí (20 gols marcados)

Pior defesa: Atlético-GO (47 gols sofridos)

Principais Goleadores

Henrique Dourado (Fluminense), com 16 gols

Jô (Corinthians), com15 gols

Goleiros menos vazados

1º - Cleiton (Atlético-MG), com um jogo e nenhum gol sofrido (média de 0 gol por jogo)

1º - João Paulo (Santos), com um jogo e nenhum gol sofrido (média de 0 gol por jogo)

3º - Cássio (Corinthians), com 30 jogos e 20 gols sofridos (média de 0,66 gols por jogo)

4º - Marcelo Grohe (Grêmio), com 21 jogos e 14 gols sofridos (média de 0,66 gols por jogo)

Dos que mais jogaram, Cássio é o goleiro menos vazados do Brasileirão ALE VIANNA / ESTADÃO CONTEÚDO

Resultados mais comuns

1 a 0 = 75 vezes

2 a 0 = 51 vezes

1 a 1 = 38 vezes

Vitórias dos mandantes: 130 (43%)

Vitórias dos visitantes: 93 (31%)

Empates: 77 (26%)

Liderança

Corinthians tem 26 rodadas na liderança

Bahia, Chapecoense e Grêmio também lideraram ao menos uma vez

G-6

Só o Grêmio esteve presente no grupos dos seis primeiros em todas as 30 rodadas. E só quatro times sequer aparecerem por ele: Atlético-GO, Atlético-MG, Avaí e Vitória.

Grêmio de Lucas Barrios e Arthur sempre esteve no alto da tabela Félix Zucco / Agencia RBS

Z-4

Em 29 das 30 rodadas, o Atlético-GO esteve entre os quatro últimos do Brasileirão. Outros 11 times também passaram pela zona de rebaixamento. Além dos goianos, os mais presentes, nesta ordem, foram Avaí, Vitória e São Paulo.

Lanterna

Cinco times diferentes ocuparam a lanterna do campeonato ao longo de 30 rodadas. O fiel até aqui é o Atlético-GO com 24 rodadas na última posição. Também seguraram a lanterna o Atlético-PR, o Avaí, o Vasco e o Vitória.

Atlético-GO, de Walter (D) vem segurando a lanterna faz tempo Miguel Schincariol / Lancepress

Arbitragem

43 árbitros já atuaram neste Brasileirão. O gaúcho Anderson Daronco, o paulista Raphael Claus e o mato-grossense Wagner Reway foram os que mais apitaram: 14 vezes cada. Outros gaúchos no apito: Leandro Vuaden (11 jogos) e Jean Pierre Lima (2).

Gaúcho de Santa Maria, Anderson Daronco já apitou 14 jogos neste Brasileirão Levi Bianco / Brazil Photo Press/Folhapress

Cartões amarelos

Em 300 jogos, foram distribuídos pela arbitragem 1373 cartões amarelos, média de quase cinco por jogo. Chapecoense (85), Vasco (84) e Atlético-MG (81) foram os times que mais receberam amarelos. O Grêmio é o 18.º no ranking com 58. Quem menos levou foi o Flamengo com 55.

Chapecoense é o time que mais recebeu cartões amarelos Márcio Cunha / Especial

Cartões vermelhos

Os árbitros expulsaram 60 jogadores até aqui no Brasileirão. Em média, um a cada cinco jogos. A Ponte Preta é o time com mais expulsões: seis. Logo depois aparecem Coritiba e Avaí com cinco. O Grêmio teve dois expulsos: Marcelo Grohe e Edílson.

Ponte Preta, do zagueiro Rodrigo, já teve seis expulsões no Brasileirão Lauro Alves / Agencia RBS

Mandantes

Santos é o melhor mandante com 33 pontos em 15 jogos. O Vitória é o pior mandante com apenas nove pontos em 15 partidas. O Grêmio tem a nona campanha em casa com 26 pontos em 15 jogos.

Santos, de Ricardo Oliveira (9) tem ótimo desempenho na Vila Belmiro e no Pacaembu onde tem mandado seus jogos Ivan Storti / Divulgação Santos

Visitantes

Com 28 pontos em 15 rodadas, o Corinthians é o melhor visitante do Brasileirão. Na ponta debaixo, a Ponte Preta tem o pior desempenho fora do Moisés Lucarelli: apenas oito pontos em 15 jogos, só com uma vitória. O Grêmio tem a terceira campanha como visitante no Brasileirão: 24 pontos em 15 jogos.

Primeiro turno

Quatro primeiros: Corinthians (47), Grêmio (39), Santos (35) e Palmeiras (32).

Quatro últimos: São Paulo (19), Vitória (19), Avaí (18) e Atlético-GO (12).

Corinthians, de Clayson, deu show no primeiro turno obtendo 47 pontos em 57 possíveis DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO CONTEÚDO

Segundo turno

Quatro primeiros: Botafogo (22), Palmeiras (21), Cruzeiro (20) e Vasco (19).

Quatro últimos: Grêmio (11), Ponte Preta (9), Coritiba (7) e Sport (7).

Botafogo, de Igor Rabello, tem a melhor campanha no segundo turno Vitor Silva / SSPress / Botafogo

Trocas de Técnicos

Já foram 21 mudanças de treinadores na Série A em 2017. Apenas seis times não trocaram de técnico desde o início do campeonato: Avaí (Claudinei Oliveira), Botafogo (Jair Ventura), Corinthians (Fábio Carille), Cruzeiro (Mano Menezes), Fluminense (Abel Braga) e Grêmio (Renato Portaluppi). O Bahia é o que mais trocou com três mudanças: Guto Ferreira, Jorginho, Preto Casagrande e Paulo César Carpegiani.

Jair Ventura é o segundo a mais tempo no cargo entre os times da Série A neste Brasileirão Vitor Silva / SSPress/Botafogo

Ranking de público pagante

Em 300 jogos neste Brasileirão, 297 tiveram a participação de torcedores pagantes. Só em três partidas do Vasco, não foi permitida a presença de torcida devido a uma punição ao time carioca. Foram 4.727.223 presentes nos estádios.

Torcida do Corinthians é a mais presente Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians/Divulgação

Clubes Médias

1.º - CORINTHIANS 38.634

2.º - SÃO PAULO 34.500

3.º - PALMEIRAS 30.362

4.º - GRÊMIO 21.163

5.º - BAHIA 20.043

20.º - ATLÉTICO-GO 5.135

Maior público pagante: São Paulo 1x1 Corinthians = 61.142 pagantes

Menor público pagante: Atlético-GO 1x0 Coritiba = 1.035 pagantes

Média de todo o Brasileirão: 15.917 pagantes por jogo