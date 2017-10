O quarto presidente do Náutico no ano, Ivan Pinto da Rocha, concedeu entrevista ao site Superesportes e confirmou a notícia que a torcida do clube mais aguardava: a partir de abril, o clube está de volta ao Estádio dos Aflitos.

— O Náutico vai voltar aos Aflitos em abril do ano que vem. Isso já está certo. A comissão paritária vai anunciar oficialmente os detalhes no momento certo. Como vai ficar o estádio e o evento de reabertura. Não posso adiantar mais do que isso. Tinha a preferência que a volta fosse no dia 7 de abril. Mas como a final do Campeonato Pernambucano será no dia 8, não sei se será possível. Mas, de toda forma, o retorno será no mês de aniversário do clube — declarou.