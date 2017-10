O bom humor do técnico Levir Culpi deu lugar à irritação na entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Sport. O temperamento se deu pelo fato de que o Santos deixou escapar a vitória na Ilha do Retiro com gol no fim marcado por Rogério.

Depois de abrir o placar aos três minutos do segundo tempo, o Peixe recuou e levou a pressão do Sport. Para mudar a situação, Levir mexeu no time, mas não surtiu efeito.

— Nós perdemos a velocidade pelos lados. O time tinha que produzir por dentro, tabelar... O Copete não está em uma situação muito legal. É um cara importantíssimo, temos que recuperar o Copete. Perdemos nossa característica normal, que é dois pontas agressivas. O Sport poderia ter vencido o jogo também. O resultado pesou — disse.

A eleição presidencial no clube, que ocorre no dia 9 de dezembro também tem afetado o dia a dia do Santos. O treinador inclusive citou o pleito como um fator negativo em seu trabalho.

— Tenho certeza (que o ano de eleição interfere no time) Já trabalhei em vários clubes que tinham o mesmo problema. O ano político, com eleição em dezembro...

— O Corinthians tá muito na frente, não tem como" é uma mentira. Matematicamente podemos alcançá-lo. É difícil pegar o Corinthians, mas é completamente possível. Temos que acreditar no resultado — finalizou.