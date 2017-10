Gilvan de Souza / Flamengo

Na Ilha do Urubu, o Flamengo recebeu o Bahia nesta quinta-feira (19) e emplacou a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. Com dois gols de Réver e mais dois de Diego, o Rubro-Negro aplicou um 4 a 1 no time baiano e ganhou uma posição na tabela.

No reencontro com a Ilha do Urubu, o Flamengo começou mal a partida e na primeira etapa de jogo as principais chances foram do Bahia. Primeiro, Zé Rafael parou em Diego Alves e em seguida Vinicius teve a chance de abrir o placar e mais uma vez o camisa 1 foi bem.

Para os donos da casa faltava criatividade no meio. A única boa chance foi com Diego, arriscando de fora da área, mas Jean foi bem e conseguiu fazer uma grande defesa. As equipes brigaram demais pela posse da bola e por isso poucas oportunidades foram criadas. Um retrato da vontade de Flamengo e Bahia foram os amarelos na primeira etapa: cinco. Três para os donos da casa e os outros dois para o Tricolor baiano.

A etapa final começou do mesmo jeito que a primeira. Diego teve grande chance, mas Jean operou um milagre. No lance seguida, o camisa 35 cruzou, Guerrero dividiu com a zaga e a bola sobrou para Réver encher o pé e abrir o placar na Ilha. Perdendo a partida, Carpegiani mandou Hernane Brocador para o jogo e no primeiro lance o camisa 9 sofreu pênalti. Na cobrança, Mendoza bateu com qualidade e deslocou Diego Alves para empatar.

Quando o Bahia começava a gostar da partida, Everton cruzou na cabeça de Réver e o zagueiro em noite artilheira testou para o fundo da rede. Antes de voltar a liderar o placar, torcida estava impaciente na Ilha do Urubu e o meia Diego foi alvo de vaias durante o segundo tempo.

Pouco tempo depois, as críticas viraram aplausos e gritos. Primeiro, o camisa 35 fez grande jogada e em seguida o árbitro deu pênalti. O meia foi para a bola e ampliou. Dois minutos depois, Diego se apresentou bem no ataque, recebeu um passe no capricho e girou bonito para dar números finais ao jogo.