Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

O Besiktas-TUR enviou neste mês parte de sua diretoria ao Brasil para negociar com o Palmeiras a compra de Dudu, que passou pelo Grêmio em 2014. O clube europeu, que já havia feito uma sondagem ao time paulista em julho, desta vez sinalizou com uma oferta de 9 milhões de euros (R$ 33,4 milhões), mas não fez o atual campeão brasileiro se animar em vender seu capitão e um dos principais jogadores do elenco.

O encontro ocorreu há cerca de dez dias, e apesar da insistência dos turcos, as conversas não avançam pela diferença financeira. Dudu custou 6 milhões de euros ao Palmeiras - o clube comprou a segunda metade de seus direitos econômicos no início do ano, com aporte da Crefisa. Embora dono de 100% do atacante, o o clube terá de devolver à patrocinadora os R$ 10 milhões que gastou na operação.

Outro time turco fez na última janela uma investida por Dudu, o Fenerbahce, que também mostrava-se disposto a investir 9 milhões de euros. O presidente Maurício Galiotte então informou que nenhum jogador sairia do clube até o fim deste ano.

Dudu tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2020 - em fevereiro houve uma renovação, com direito a aumento salarial e da multa rescisória. Com 152 jogos pelo clube, o capitão tem dois títulos: a Copa do Brasil 2015 e o Brasileiro 2016. Recentemente, Dudu disse que para tornar-se de fato ídolo palmeirense ainda precisa conquistar a Libertadores. Segundo o camisa 7, sua vontade é ficar até o fim de seu contrato.