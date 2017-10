Gilvan de Souza / Flamengo,Divulgação

O Flamengo goleou o Bahia na última quinta-feira e um dos principais nomes do duelo que ocorreu na Ilha do Urubu foi Réver. No triunfo por 4 a 1, o capitão marcou os dois primeiros gols do Rubro-Negro e triplicou o número de vezes que balançou a rede em comparação ao ano passado. Na atual temporada, já foram oito bolas na rede.

Em 2016, Réver marcou duas vezes, atuando contra Cruzeiro e Internacional. Contra o Bahia, o zagueiro chegou ao seu sexto gol no ano. Na saída o capitão falou sobre os gols e revelou um pedido de Rueda para que ele sempre esteja na área na hora das faltas e dos escanteios.

– Fico feliz de estar participando. O professor pede sempre para que eu vá para a área e busque tocar essa bola cruzada. Acabei sendo servido pelo Paolo na casquinha e depois pelo Everton. Estou feliz pelos dois gols e mais feliz ainda pela vitória.

No Brasileirão de 2017, Réver já marcou cinco vezes e na artilharia do elenco perde apenas para Diego, que já fez oito gols e para o atacante Paolo Guerrero, que tem seis. Das vezes que balançou as redes, três foram na Ilha do Urubu, contra a Ponte Preta e na última quinta contra o Bahia.

Para coroar e confirmar essa fama de zagueiro artilheiro, Réver é o jogador da posição com mais gols na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O jogador de 32 anos já marcou 29 vezes neste formato da competição nacional.

O zagueiro tem total confiança do grupo e de Rueda, não é por acaso que o camisa 15 é o capitão do Flamengo. Depois de marcar os gols contra o Bahia, Réver recebeu muitos elogios do treinador colombiano.

-–Hoje foi um prêmio para ele e isso estimula para que Réver aproveite esse lado ofensivo.

Números de Réver pelo Flamengo