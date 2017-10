Após a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo , o Sport anunciou que Daniel Paulista será o comandante do time até o término da temporada. O treinador de 35 anos já comanda o primeiro treino nesta sexta-feira e será auxiliado por Thiago Duarte.

Esta é a segunda passagem do ex-jogador no comando técnico da equipe. Ano passado, Daniel assumiu o time na reta final do Brasileirão e conseguiu livrar o time do rebaixamento com um desempenho de quatro vitórias, um empate e três derrotas.