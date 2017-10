Jefferson Botega / Agencia RBS

Apesar do momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro, a torcida do Corinthians deu mostras de que não abandonará sua equipe e já garantiu 41 mil ingressos para a próxima rodada, que será contra o Palmeiras, domingo às 17h, e terá peso de jogo decisivo. A informação sobre o Dérbi foi divulgada pelo clube no início da tarde desta segunda-feira, a uma semana da partida.

Nesta segunda, o site "Ingressos Corinthians" realizará a venda dos dois únicos setores ainda disponíveis aos torcedores que não são associados do programa Fiel Torcedor com 5% de desconto a partir de 15h. O setor Mais Arens tem ingressos por R$ 332,50 e o Camarote Festa por R$ 370,50 com assento marcado ou R$ 285 com acomodação em pé.

Reservas no site do Fiel Torcedor podem ser abertas a qualquer momento por desistência. Isso vale até terça-feira, 0h.