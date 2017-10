Depois de vencer o Corinthians, neste último domingo, na Arena Fonte Nova, por 2x0, o elenco do Bahia agora foca suas atenções no duelo com o Flamengo, quinta-feira, no Luso-Brasileiro. Ciente da importância do compromisso, o lateral-direito tricolor, Eduardo, pediu foco total da equipe durante os noventa minutos de partida.