O Fluminense está preparado e definido para enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h45 no Maracanã, em busca da vaga na semifinal da Sul-Americana. Após o treino fechado à imprensa no CT Pedro Antonio, Abel Braga confirmou a escalação, garantindo o zagueiro Henrique entre os reservas.

- Vai para o banco. Para jogar ainda não dá. Está tudo muito claro, não é? Amanhã sai o meu time no jornal e eu não fico chateado. Eu nunca sei a escalação do adversário, mas o meu todo mundo sabe - disse Abel, antes de comentar a situação do capitão, que não atua desde o dia 10 de setembro:

Assim, o Fluminense está confirmado com: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Reginaldo e Marlon; Richard, Douglas, Sornoza e Gustavo Scarpa; Marcos Junior e Henrique Dourado. As baixas do Tricolor são Robinho, atacante que se lesionou no jogo contra o Bahia, e Gum, que não está inscrito na Copa.