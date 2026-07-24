Três motivos para acompanhar o GP da Hungria de Fórmula 1

Gabriel Bortoleto vive bom momento com a Audi. JOHN THYS / AFP

O Circuito de Hungaroring receberá o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, a 11ª etapa da temporada 2026. Esta será a última prova antes das férias de verão da categoria, que parará durante quase um mês.

O final de semana de atividades contará com três treinos livres. Porém, destaque para a classificação no sábado (25), às 11h, que definirá o grid de largada para a corrida no domingo (26), às 10h.

Zero Hora separou três motivos para acompanhar o GP da Hungria, que pode ser importante na disputa pelo título da F1.

Antonelli pode ter boa vantagem nas férias

Dono de seis vitórias na temporada e da liderança do campeonato, Kimi Antonelli tem boa vantagem para os concorrentes ao título. São 45 pontos a frente de Lewis Hamilton, da Ferrari, e 50 para George Russell, seu companheiro de Mercedes.

O italiano de 19 anos irá para as férias como líder. No entanto, a vantagem pode ser grande e dar tranquilidade para as 11 etapas restantes no calendário.

Além do favoritismo, Antonelli teria confiança e menos pressão para a reta final da disputa.

Bortoleto em bom momento e elogiado pela Audi

O desempenho de Gabriel Bortoleto nas duas últimas etapas é digno de elogios. O piloto brasileiro, inclusive, recebeu palavras de incentivo da Audi.

O chefe da equipe, Allan McNish, afirmou que Bortoleto "está ficando mais forte a cada fim de semana". Isso se deve aos resultados nos GPs da Grã-Bretanha e da Bélgica, em que o brasileiro terminou em oitavo lugar em ambos.

Agora, na Hungria, Bortoleto estará no circuito onde ele conseguiu seu melhor resultado na F1. Em 2025, Bortoleto foi o sexto colocado em Hungaroring, quando ainda defendia a Sauber. Quem sabe ele aproveite o bom momento para se superar.

Hamilton e Russell precisando dar respostas

Para não deixar Antonelli desgarrar, os dois pilotos mais próximos do líder precisam dar respostas e mostrar que podem sim concorrer ao título com o italiano.

Hamilton sofreu com punição na Bélgica e deixou escapar pontos valiosos. Em Spa-Francorchamps, Russell precisou abandonar a prova após toque com o piloto da Ferrari durante a primeira volta — justamente que rendeu a punição ao heptacampeão mundial.

Dessa forma, os dois devem se arriscar na Hungria, principalmente na classificação, para conseguir uma boa posição de largada. Hungaroring é um circuito sinuoso e com poucos espaços para ultrapassagem.

Assista ao Paddock Gaúcha