Disputa entre Mercedes e Ferrari deve ser acirrada. BEN STANSALL / AFP

A décima etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 vai ocorrer em um dos principais circuitos do mundo. Spa-Francorchamps será o palco do GP da Bélgica, que deve ser importante no esboço da disputa pelo título.

Três pilotos aparecem como principais candidatos no momento. Kimi Antonelli e George Russell, ambos da Mercedes, e Lewis Hamilton, da Ferrari. A corrida no domingo (19) pode aproxima-los e alguns fatores indicam isso.

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Por isso, Zero Hora elencou três motivos para acompanhar o GP da Bélgica de F1. Veja abaixo:

Confiabilidade da Mercedes

Desde o GP do Canadá, cinco etapas atrás, a Mercedes teve problemas no carro em quatro provas. Duas vezes com o líder Antonelli e duas com o vice-líder George Russell.

Os problemas de confiabilidade do motor fizeram com que a Ferrari se aproximasse e Lewis Hamilton entrasse na disputa pelo título. Uma nova quebra em Spa pode deixar tudo ainda mais embolado.

Atualização na Ferrari

Tentando entrar de vez na briga pelo campeonato, a Ferrari trará atualizações na Bélgica, com foco na velocidade máxima nas retas, que é um problema ao longo da temporada.

Com a remoção do escapamento soprado, a introdução de uma ata traseira agressiva e um assoalho redesenhado, a equipe italiana espera competir de igual para igual com a Mercedes.

Bortoleto em pista que foi bem

Na temporada passada, Spa-Francorchamps foi um dos circuitos onde Gabriel Bortoleto conquistou pontos. O brasileiro foi o nono colocado e ampliou o bom momento que teve em seu ano de estreia.

Em 2026, foram apenas duas provas na zona de pontuação. Contudo, Bortoleto vem de um oitavo lugar em Silverstone e mostrou que a Audi tem capacidade de estar nas 10 primeiras posições com mais frequência.

O que esperar do GP da Bélgica?

Kimi Antonelli chega ao GP da Bélgica no centro das atenções. Líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o italiano viu os rivais se aproximarem nas últimas semanas.

O novo episódio do podcast Paddock Gaúcha analisa o impacto dessa pressão na disputa pelo título e o que esperar de Antonelli em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais desafiadores da temporada.