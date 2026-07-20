Próxima corrida da Fórmula 1: data, horário e onde assistir ao GP da Hungria

Antonelli venceu o GP da Bélgica e segue na liderança do campeonato. JOHN THYS / AFP

A Fórmula 1 chega a 11ª etapa da temporada 2026 no próximo final de semana. O Grande Prêmio da Hungria ocorre no domingo (26), às 10h (de Brasília), no Circuito de Hungaroring.

A vitória de Kimi Antonelli no GP da Bélgica deixou o italiano com uma vantagem mais confortável na liderança do campeonato. Após uma corrida em uma pista rápida e longa, a F1 muda totalmente de cenário.

Leia Mais F1: veja a tabela de classificação atualizada após o GP da Bélgica

Hungaroring é um dos circuitos mais curtos e sinuosos do calendário. São 4.381 quilômetros e 14 curvas, que exigem muita precisão dos pilotos e geram poucas ultrapassagens na maioria das provas.

A classificação no sábado (25), às 11h, será importante. No entanto, nem sempre largar na pole é um fator determinante para vencer, visto que, nas últimas cinco provas, o primeiro colocado na largada não venceu.

Expectativa com Gabriel Bortoleto

Hungaroring guarda boas recordações para Gabriel Bortoleto. O piloto brasileiro conseguiu seu melhor resultado na F1, até o momento, na Hungria.

Em 2025, ele foi o sexto colocado e somou pontos importantes. Bortoleto vive um bom momento na temporada, pois terminou em oitavo nas duas últimas etapas. O brasileiro tem 10 pontos no campeonato.

Confira os horários e onde assistir ao Grande Prêmio da Hungria

Sexta-feira – 24/7

Treino Livre 1: 8h30min (SporTV3 / Globoplay / F1TV)

Treino Livre 2: 12h (SporTV3 / Globoplay / F1TV)

Sábado – 25/7

Treino Livre 1: 7h30min (SporTV3 / Globoplay / F1TV)

Classificação: 11h (SporTV3 / Globoplay / F1TV)

Domingo – 26/7