Próxima corrida da Fórmula 1: data, horário e o que esperar do GP da Bélgica

Charles Leclerc venceu etapa anterior, em Silverstone. BEN STANSALL / AFP

A 10ª corrida desta temporada da Fórmula 1 será disputada neste domingo (19), a partir das 10h. O Grande Prêmio da Bélgica ocorrerá no circuito de Spa-Francorchamps, em Stavelot.

Na última etapa, Charles Leclerc conquistou sua primeira vitória no Circuito de Silverstone. George Russell se deu bem e terminou em segundo, mantendo a vice-liderança do mundial de pilotos. Hamilton fechou o pódio.

O campeonato é liderado pelo italiano Kimi Antoneli, que tem 25 pontos de vantagem para o segundo colocado.

Confira os horários e onde assistir ao Grande Prêmio da Bélgica

Sexta-feira – 17/07

Treino Livre 1: 8h30min (SporTV3 / Globoplay / F1TV)

Treino Livre 2: 12h (SporTV3 / Globoplay / F1TV)

Sábado – 18/07

Treino Livre 1: 7h30min (SporTV3 / Globoplay / F1TV)

Qualificação: 11h (SporTV3 / Globoplay / F1TV)

Domingo – 19/07

Corrida: 10h (TV Globo / SporTV3 / Globoplay / F1TV)

O que esperar da corrida?

Kimi Antonelli chega ao GP da Bélgica no centro das atenções. Líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o italiano viu os rivais se aproximarem nas últimas semanas.

O novo episódio do podcast Paddock Gaúcha analisa o impacto dessa pressão na disputa pelo título e o que esperar de Antonelli em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais desafiadores da temporada.