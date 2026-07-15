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Próxima corrida da Fórmula 1: data, horário e o que esperar do GP da Bélgica

Prova será disputada no domingo (19), no circuito de Spa-Francorchamps, com transmissão ao vivo a partir das 10h

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