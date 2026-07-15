Próxima corrida da Fórmula 1: data, horário e o que esperar do GP da Bélgica

A 10ª corrida desta temporada da Fórmula 1 será disputada neste domingo (19), a partir das 10h. O Grande Prêmio da Bélgica ocorrerá no circuito de Spa-Francorchamps, em Stavelot.
Na última etapa, Charles Leclerc conquistou sua primeira vitória no Circuito de Silverstone. George Russell se deu bem e terminou em segundo, mantendo a vice-liderança do mundial de pilotos. Hamilton fechou o pódio.
O campeonato é liderado pelo italiano Kimi Antoneli, que tem 25 pontos de vantagem para o segundo colocado.
Confira os horários e onde assistir ao Grande Prêmio da Bélgica
Sexta-feira – 17/07
- Treino Livre 1: 8h30min (SporTV3 / Globoplay / F1TV)
- Treino Livre 2: 12h (SporTV3 / Globoplay / F1TV)
Sábado – 18/07
- Treino Livre 1: 7h30min (SporTV3 / Globoplay / F1TV)
- Qualificação: 11h (SporTV3 / Globoplay / F1TV)
Domingo – 19/07
- Corrida: 10h (TV Globo / SporTV3 / Globoplay / F1TV)
O que esperar da corrida?
Kimi Antonelli chega ao GP da Bélgica no centro das atenções. Líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o italiano viu os rivais se aproximarem nas últimas semanas.
O novo episódio do podcast Paddock Gaúcha analisa o impacto dessa pressão na disputa pelo título e o que esperar de Antonelli em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais desafiadores da temporada.
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