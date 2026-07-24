Primeiro treino da Fórmula 1 na Hungria tem Bortoleto entre os melhores e Leclerc na liderança

O primeiro treino livre para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, nesta sexta-feira (24), teve Gabriel Bortoleto como um dos destaques. O brasileiro terminou com o sexto melhor tempo, mostrando que brigará mais uma vez por pontos no Circuito de Hungaroring.
Em 2025, Bortoleto teve seu melhor resultado na F1 justamente na Hungria, quando foi sexto colocado. Ele vem de duas etapas seguidas terminando na zona de pontuação, sendo o oitavo na Grã-Bretanha e na Bélgica.
O piloto mais rápido do TL1 foi Charles Leclerc, da Ferrari, que teve uma volta de 1min19s075. Ele ficou na frente de Max Verstappen, da Red Bull, e de Lewis Hamilton, seu companheiro ferrarista.
Novatos
Kimi Antonelli, líder do campeonato, não participou do primeiro treino. Frederik Vesti foi quem pilotou seu carro da Mercedes. Ele e outros jovens estiveram na pista, pois as equipes devem colocar pilotos novatos em pelos menos dois treinos livres por ano.
A McLaren teve Leonardo Fornaroli no lugar de Oscar Piastri. Na Haas, Ryo Hirawaka treino no carro de Ollie Bearman. A Alpine de Franco Colapinto foi utilizada por Paul Aron. Enquanto Colton Herta pilotou a Cadillac de Valtteri Bottas.
O segundo treino livre ocorre ainda nesta sexta, a partir das 12h. Veja os horários do final de semana e onde assistir:
Sexta-feira – 24/7
- Treino Livre 2: 12h (SporTV3 / Globoplay / F1TV)
Sábado – 25/7
- Treino Livre 1: 7h30min (SporTV3 / Globoplay / F1TV)
- Classificação: 11h (SporTV3 / Globoplay / F1TV)
Domingo – 26/7
- Corrida: 10h (RBS TV / SporTV3 / Globoplay / F1TV)