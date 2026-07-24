Automobilismo

TL1
Notícia

Primeiro treino da Fórmula 1 na Hungria tem Bortoleto entre os melhores e Leclerc na liderança

Cinco pilotos novatos estiveram na pista de Hungaroring

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Alex Torrealba

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